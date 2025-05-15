Emirates, SpaceX ile iş birliği yapıyor

EMIRATES VE SPACEX GÖRÜŞMELERİ

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates, uçak içi Wi-Fi hizmetini geliştirmek üzere Elon Musk’ın SpaceX’i ile temaslar kuruyor. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre Dubai merkezli firma, geniş gövdeli jetlerini SpaceX’in Starlink internet hizmetiyle donatmak için bir sözleşme yapmayı planlıyor. Görüşmeler gizli olduğu için kimlikleri gizli tutulan kişiler, Emirates’in yaklaşık 250 jetlik geniş gövdeli filosu ve Boeing ile Airbus’tan 300’den fazla siparişinin bulunduğunu belirtiyor. Bu hizmetin ücretsiz mi yoksa yalnızca sadakat ve premium yolculara mı sunulacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu.

STARLINK’İN ÖNEMİ VE ZORLUKLARI

Dünya genelinde birçok havayolu Starlink hizmetini uçaklarında uygulamaya alırken Emirates’in bu hizmete dahil edilmesi, önemli bir onay niteliği taşıyor. Çünkü Emirates, en büyük havayolu filolarından birine sahip ve premium hizmetleriyle tanınıyor. Ancak Starlink, Emirates’in Qatar ve Rusya gibi büyük pazarlarında faaliyet göstermiyor, bu da havayolu şirketinin geçici bir çözüm bulması gerekliliği doğuruyor ya da bu hava sahalarında hizmeti kesmesi gerekiyor.

AIRBUS A380 UYUMUYLA İLGİLİ BELİRSİZLİKLER

Starlink, Emirates’in sembolü haline gelmiş olan çift katlı Airbus A380 için de sertifikalı değil. Ancak bu hizmet, havayolu filosunun büyük bir kısmını oluşturan Boeing 777 jetlerinde çalışıyor. Emirates’in filosuna katmakta olduğu Airbus A350’nin, resmi web sitesine göre önümüzdeki haftalarda Starlink onayını alması bekleniyor. Emirates, bu anlaşma hakkında bir şey söylemezken, en iyi uçak içi hizmete bağlılık vurgusu yapıyor. SpaceX ise bu konudaki yorum talep edildiğinde sessiz kaldı.

ÜCRET POLİTİKASI VE GELECEK

Bir kaynak, Emirates’in Starlink için her koltuk başına belli bir ücret içeren aylık ödemeler üzerinde müzakereler yürüttüğünü belirtti. Ancak, havayolu şirketinin daha uzun süreli sözleşmeler imzalaması ya da daha fazla birim satın alması durumunda, bazı ücretlerin azaltılabileceği ekleniyor. Emirates, dünyanın en uzun hava yollarından bazılarını işletmesine rağmen, çoğu yolcusunun uçakta internet paketleri için ödeme yapmak durumunda kaldığı ifade ediliyor.

STARLINK’İN KULAÇ ATMASI GEREKEN POLİTİKALAR

Anlaşmanın kesin olmadığı ve havayolu şirketinin Viasat gibi alternatif bir sağlayıcıyla ortaklık kurma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Şu anda Starlink’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımına izin verilmediği için, bir anlaşmanın bu politikaların değiştirilmesini gerektirebileceği vurgulanıyor. Bununla birlikte, bu hafta başında Elon Musk, Suudi Arabistan’ın Starlink’in havacılık ve denizcilik amaçlı kullanımına izin vereceğini duyurdu. Katar, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerin bölgede Starlink’in kullanımını onayladığı biliniyor.