Emlak İlanlarında Dikkat Edilecek Unsurlar

FAHİŞ FİYAT ARTISLARI VE SORUNLAR

Emlak sektörü, son dönemlerde ağır fahiş fiyat artışları ile gündemde. Bu aşırı artışlar, sektördeki profesyonellerin de aktif olarak şikayetçi olduğu bir durum haline gelmiş durumda. Türkiye’de en sık rastlanan sahte taşınmaz ilanı türleri ve emlak ilanında dikkat edilmesi gereken hususlar ise sektörün daha karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Özellikle haksız fiyat artışının en çok yaşandığı bölgelerin neler olduğu merak ediliyor.

Bakanlıktan Cezai Önlemler

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında görülen haksız fiyat artışları ve sahtecilik faaliyetlerine karşı denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede, bugüne kadar 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı. Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ve manipülatif ilanların tespiti için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, ilan verenlerin kimlik ve yetki belgeleri titizlikle kontrol ediliyor.

Uzm. Özden Çelik’in Önerileri

Hürriyet’in haberine göre, uzmanlar konut alırken dikkate alınması gereken bazı önemli noktaları sıralıyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, fiyatın alım kararı üzerindeki en belirleyici etken olduğunu ifade ederken, lokasyon ve konum gibi kriterlerin de fiyat ile birlikte dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Alıcıların ilan fiyatının yanı sıra bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmişi gibi unsurlara da göz atması önem taşıyor. Özden, İstanbul’da fiyatların dönemsel olarak manipüle edildiğine vurgu yaparak, “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu da doğal olarak kira talebini artırıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Ancak fiyat artışlarının yalnızca bu nedenlerden kaynaklanmadığını belirten Çelik, “Bazı kişi ve kuruluşlar, piyasada arzı kısıtlayarak fiyatları yapay şekilde artırıyor” ifadelerini kullanıyor.

Sahte İlan Belirtileri

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan ise sahte ve manipülatif ilanların belirli işaretlerini sıralıyor. “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları, metrekare, kat ve bina yaşı gibi teknik bilgilerde tutarsızlıklar, ilanlardaki telefon numarasının farklı bölge koduna sahip olması gibi unsurlar, sahte ilanların göstergesidir” diyor.

Emir Pakkan, kapora dolandırıcılığındaki yaygın yöntemleri de şöyle özetliyor: “Dolandırıcılar genellikle piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla ‘acil’ ya da ‘sadece bugün kaparo’ gibi ifadelerle ilan veriyor. Telefonla ciddi alıcı gibi davrananlardan hemen kapora talep ediyorlar. Ev görülmeden para gönderilmesi sağlandığında ise iletişim kesiliyor.” Böyle durumlarda tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten Pakkan, “Gerçek bir evi görmeden ve resmi sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli” şeklinde uyarıda bulunuyor.