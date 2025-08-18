Emlak İlanlarında Dikkat Edilecek Unsurlar

EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ FİYAT ARTIŞLARI VE SAHTECİLİK

Emlak sektöründe, fahiş fiyat artışları gün geçtikçe artarken, sektör profesyonelleri de bu durumdan şikayetçi. Türkiye’deki en sık karşılaşılan sahte taşınmaz ilanı türleri neler? Emlak ilanlarında hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği ve haksız fiyat artışının en yoğun olduğu bölgelerin nereler olduğuna dair sorular gündemde.

CEZA VE DENETİM GELİŞMELERİ

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında yaşanan haksız fiyat artışı ve sahtecilik faaliyetlerine karşı yaptığı denetimlerinde önemli adımlar attı. Bakanlık, toplamda 1158 emlak işletmesine 137 milyon lira idari para cezası uyguladı. Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ve yanıltıcı ilanları tespit etmek amacıyla kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, artık ilan veren kişilerin kimlik ve yetki belgeleri kontrol ediliyor.

ALIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Hürriyet’in haberine göre, uzmanların konut alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında fiyatın en belirleyici etken olduğuna vurgu yapılıyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, “Fiyatın alım kararında en belirleyici etken olduğunu” belirtiyor. Ayrıca, lokasyon ve konum gibi unsurların da fiyatla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çelik, alıcıların sadece ilan fiyatına değil, aynı zamanda bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmiş profili gibi unsurlara da dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul’da fiyatların dönemsel olarak manipülatif olarak arttığını söyleyen Çelik, bu durumu “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu da doğal olarak kira talebini artırıyor” şeklinde açıklıyor.

MANİPÜLATİF HAREKETLER VE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, fiyat artışlarının yalnızca arz talep dengesine bağlı olmadığını, bazı kişi, kurum ve kuruluşların piyasada arzı kısıtlayarak fiyatları yapay olarak artırdığına dikkat çekiyor. Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan, sahte veya manipülatif ilanların göstergeleri olarak “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması” gibi işaretleri sıralıyor. Ayrıca, kapora dolandırıcılığı yöntemlerini de şu şekilde özetliyor: “Dolandırıcılar, piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’ gibi ifadelerle ilan açıyor.” Pakkan, herkesin “Gerçek bir evi görmeden ve resmî sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemesi” gerektiğini belirtiyor.