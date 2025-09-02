Emlak Vergisi Artacak! Dikkatli Olun!

EMLAK RAYİÇ BEDELLERİYLE YENİ VERGİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dört yılda bir belirlenen emlak rayiç bedelleriyle yeni emlak vergisi dönemi başlıyor. İstanbul’daki bazı bölgelerde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artarken, Başakşehir’in bazı bölgelerinde bu artış yüzde 5000’e kadar ulaşacak. Emlak vergi değerlerindeki artışın aşırı olduğunu düşünen vatandaşlar, en geç 8 Eylül 2025 tarihine kadar dava açarak itirazda bulunabiliyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emlak rayiç bedel ve vergi artışları netleşti. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenden çok daha fazla artış içeriyor.

ARTIŞLARIN ETKİLERİ

Tüm Türkiye’deki konut ve iş yerlerini direkt etkileyen düzenleme ile bazı bölgelerde emlak rayiç bedelleri ve emlak vergileri 10-15 kat yükselebilecek. Bu artış, yalnızca emlak vergisini değil; taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi yedi kalemi de doğrudan etkiliyor. Bu durum, dolaylı olarak kira fiyatlarında, konut satış bedellerinde ve inşaat maliyetlerinde artışa neden olacak. Yeni metrekare değerlerine itirazda bulunmak isteyenler için 30 günlük dava açma süresi, adli tatile denk geldiği için uzadı. İtiraz için son tarih 8 Eylül 2025 Pazartesi. Ayrıca, açılan davalarda alınacak iptal kararları, aynı mahalle veya sokaktaki tüm mükellefleri de kapsayacak. Bu nedenle mağduriyet yaşayanların, doğrudan vergi mahkemelerine başvurmaları öneriliyor.

HUKUKİ SÜREÇLER VE İTİRAZ

Avukat Serkan Ekici, konuyla ilgili olarak “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan idari bir uygulamadır” diyor. Ekici, vatandaşların tebligatlardaki rayiç bedelini dikkatlice incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmelerinin kendi menfaatleri açısından faydalı olacağını vurguladı.

YERELDEKİ REKOR ARTILIŞLAR

Yeni düzenlemeyle, Şişli’nin prestijli semtlerinde metrekare birim değerleri önemli oranda yükseldi. Örneğin, Teşvikiye Caddesi’nde metrekare birim değeri 46 bin TL’den 420 bin TL’ye çıkarak yüzde 803 artış gösterdi. Diğer semtlerde de benzer artışlar gözlemleniyor. Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir’de kaydedilen en dikkat çekici artışlar dikkat çekiyor. Cengiz Sokak’taki metrekare birim değeri 4 bin TL’den 60 bin TL’ye yükselerek yüzde 1400 artış sağladı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMALAR VE İDARE

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emlak vergisiyle ilgili endişeleri dile getirdi. Demir, “2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu süreci titizlikle takip ediyoruz” diyerek, mevcut durumu kontrol etme amaçlarını vurguladı.

RAYİÇ BEDEL BELİRLEME SÜRECİ

Arsa rayiç bedelleri 4 yılda bir belediyelerin bünyesinde toplanan takdir komisyonları tarafından belirleniyor. İlk taksitler, bir önceki senenin kazancına göre veriliyor. Yani bu sene 5.000 lira emlak vergisi ödeyen bir mükellef, eğer rayiç bedel yüzde 300 arttıysa 20.000 lira, yüzde 500 arttıysa 30.000 lira ödeme yapacak. Ödemeler ise 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.