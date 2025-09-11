Emlak Vergisi Düzenlemesi Geliyor

EMLAK VERGİSİ GÜNDEMİ

Emlak vergisi, son günlerdeki artışlar ile tekrar öne çıkıyor. Ciddi şekilde artış gösteren emlak vergisine yönelik yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların şikayetleri konusunda duyarsız kalmayacaklarını vurguladı. “Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu,” diyen Yılmaz, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlarla ilgili olarak, “Vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız,” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz,” şeklinde konuştu.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Yılmaz, Meclis’in açılması ile birlikte gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağını belirtti. “Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir,” diyen Yılmaz, güncellemelerin 4-5 yılda bir yapıldığını, yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu dile getirdi. Ancak yüksek artışların da yanlış olacağını ifade eden Yılmaz, “Yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız,” açıklamasında bulundu.

ARTIŞLARIN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, artışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Demir, emlak vergisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis’e geleceğini açıkladı. Demir, yapılacak müdahalenin ya arsa birim fiyatlarına ya da mevcut emlak vergisinin karşılaştırma yöntemine dayalı olacağını söyledi. “2026’da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceğiz,” ifadelerini kullandı. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını belirten Demir, teknik çalışmaların yapıldığını da ekledi.

EMLAK VERGİSİ BELİRLEME SÜRECİ

Emlak vergisi, takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinden oluşuyor. Komisyon, idari bir organ olduğundan, aldığı kararlar mükelleflerin ödemesi gereken emlak vergisini doğrudan etkiliyor. Komisyonun verdiği kararlar 4 yıl süreyle geçerli. 4 yılda bir toplanan komisyon, ilk yıl için alınan kararları doğrudan uygularken, sonraki yıllar için yeniden değerleme oranında bir artış uygulanıyor.