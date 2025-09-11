Emlak Vergisi İçin Düzenleme Geliyor

EMLAK VERGİSİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Emlak vergisi ülkede tartışılmaya devam ediyor. Özellikle ciddi artışlar üzerine, konuyla ilgili yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yaptığı şikayetlere duyarsız kalmayacaklarını belirtti. Yılmaz, “Şöyle, bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

MECLİS AÇILDIĞINDA YENİ DÜZENLEMELER GELECEK

Yılmaz, Meclis’in açılmasıyla birlikte gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasının beklendiğini ifade etti. Yılmaz, “Buradaki ana prensibimiz de şu; Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla vatandaşımıza bir maliyet çıkarılması da yanlış.” şeklinde konuştu. Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliği hem de vatandaşın yüksek fiyatlarla karşılaşmaması için denge kurma çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

YIL SONU İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, yıl sonunda emlak vergisi düzenlemesi için Meclis’e bir teklif sunacaklarını açıkladı. Demir, artışların kabul edilemez olduğunu belirtti ve müdahele yöntemlerini şu şekilde sıraladı: “Müdahale, ya arsa birim fiyatlarına yapılacak ya da mevcut emlak vergisiyle karşılaştırma yöntemine gidilecek.” Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları zor durumda bırakmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

EMLAK VERGİSİ BELİRLEME SÜRECİ

Emlak vergisi, takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinden oluşuyor. Komisyon, hukuki niteliği itibarıyla idari bir organ olduğu için, aldığı kararlar doğrudan mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor. Komisyon, 4 yılda bir toplanıyor ve verdiği kararlar 4 yıl boyunca geçerli oluyor. İlk yıl için bu kararlar doğrudan uygulanırken, sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artışlar yapılıyor.