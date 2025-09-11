Emlak Vergisi İçin Yasal Düzenleme Geliyor

Emlak vergisi konusu, günümüzdeki önemini sürdürmeye devam ediyor. Ciddi artışlar üzerine birçok tepki alan emlak vergisi için yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla çalışmalar başladı.

VATANDAŞ ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların şikayetçi olduğu konulara duyarsız kalmayacaklarını vurgulayarak, “Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, “Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

MECLİS’TE YENİ DÜZENLEMELER

Yılmaz, “Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum.” diyerek, bu konuyla ilgili çalışmaların yapılacağına dikkat çekti. Yılmaz, “4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar güncellenme olması normal. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli, ama vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla maliyet çıkarılması da yanlış.” diye ekledi.

EKİM AYINDAKİ DÜZENLEME ÖNGÖRÜSÜ

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisi artışlarının kabul edilemeyeceğini belirterek, bu konudaki düzenlemenin ekim ayında Meclis’e geleceğini açıkladı. Demir, “Müdahale ya arsa birim fiyatlarına yapılacak ya da mevcut emlak vergisiyle karşılaştırma yöntemine gidilecek.” bilgilerini verdi. 2026 yılı için uygulanacak emlak vergilerinde, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışları ile vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

EMLAK VERGİSİ BELİRLEME SÜRECİ

Emlak vergisi, takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinden oluşuyor. Komisyon, hukuki bir organ olması dolayısıyla, verdiği kararlar doğrudan mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor. Komisyon, 4 yılda bir toplanarak, aldığı kararlar 4 yıl boyunca geçerli oluyor. İlk yıl için kararlar doğrudan uygulanırken, sonraki yıllar için yeniden değerleme oranında artış uygulanıyor.