Emlak Vergisi İçin Yeni Düzenleme Geliyor

EMLAK VERGİSİ GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Emlak vergisi, günümüzde tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ciddi artışlar üzerine yapılan eleştirilerin ardından yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda vatandaşların şikayetlerine duyarsız kalınamayacağını ifade ederek, “Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.” dedi. Yılmaz, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, artışların aşırı olduğunu ve birçok bölgede farklılaşmalar gösterdiğini aktardı.

YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir” şeklinde konuştu. Güncellemelerin 4-5 yılda bir yapıldığını belirten Yılmaz, bu düzenlemelerin yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladı. Ancak aşırı artışların haksız olduğunu da belirtti. Hem yerel yönetimlerin mali dengesi hem de vatandaşların aşırı fiyat artışlarıyla karşılaşmaması için bir denge sağlamanın önemine işaret etti.

ARTIŞLARA YENİ MÜDAHALE YASALARI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, artışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Ekim ayında emlak vergisi düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geleceğini ifade etti. Demir, müdahalenin ya arsa birim fiyatlarına ya da mevcut emlak vergisi ile karşılaştırma yöntemi aracılığıyla yapılacağını aktardı. 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde rayiç bedel artışlarının, gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını belirterek vatandaşların zor durumda kalmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teklif sunacaklarını dile getiren Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. İkincisi de emlak vergisinin mevcut durumu ile mukayese ederek sınır getirmek.” açıklamasında bulundu.

EMLAK VERGİSİ BELİRLEME SÜRECİ

Emlak vergisi, her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinden oluşan takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, hukuki niteliği itibarıyla idari bir organ olduğundan, aldığı kararlar doğrudan mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor. Komisyon, her 4 yılda bir toplanır ve alınan karar 4 yıllık periyodun ilk yılı için doğrudan uygulanırken, sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında bir artış uygulanıyor.