“Emlak Vergisi Muafiyeti Hakkında Bilgi”

EMLAK VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİ

Bu yıl ödenecek emlak vergisinin ikinci taksiti, kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Emlak vergisi ödemelerini peşin ya da taksitle gerçekleştirmek isteyen ev sahipleri bulunuyor. Taksitle ödeme tercihi olan mükellefler için yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ikinci taksiti, 1-30 Kasım döneminde ödenebiliyor.

EMEKLİLERİN MUAFİYET HAKKI

Emekli maaşı alan bireyler, emlak vergisinden muaf olabiliyorlar. Ancak bu muafiyet, belirli şartların sağlanmasıyla geçerli olabiliyor. Muafiyet genellikle belirli bir değer altındaki konutlar için söz konusu. Bu değer her yıl belediyeler tarafından belirleniyor ve düşük gelirli hanelere yönelik uygulanıyor. Emlak vergisi muafiyeti, genellikle sadece tek bir konut için geçerli. Birden fazla konutu olan bireyler, yalnızca bir tanesi için muafiyet alabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEME İADELERİ

Muafiyetten yararlanmak isteyen emeklilerin, ilgili belediyelere başvuruda bulunmaları gerekebilir ve bu süreç hakkında detaylı bilgilere ikamet edilen belediyeden ulaşılabiliyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar da bu muafiyetten faydalanabiliyor. Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen ödeme yapan emekliler, ödedikleri paraları geri alabilme imkanına sahip. Ancak bu iade için 5 yıllık geriye dönük zaman aşımı süresi bulunuyor. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde gerekli şartları sağlayan emekliler, bu durumu kanıtlayan belgelerle belediyeye başvurarak iade talep edebiliyorlar.