Emlak Vergisi Ödemeleri 3 Mart’ta Başlıyor

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SÜRECİ

Gayrimenkul sahipleri, her yıl düzenli olarak ödeme gerektiren emlak vergisinin, 2025 yılında belirlenen takvim çerçevesinde tahsil edileceğini bilmelidir. Vergi mükelleflerinin, gecikme faizi ile karşılaşmamaları için ödeme tarihlerini takip etmeleri gerekiyor.

2025 YILI ÖDEME TARİHLERİ

2025 yılı emlak vergisi ödemeleri, 3 Mart’tan itibaren başlayacak. İlk taksitin en geç 2 Haziran’a kadar yatırılması gerekmektedir. İkinci taksit ise Kasım ayında ödenecek. Dileyen mükellefler, her iki taksiti de tek seferde ödeme olanağına sahip oluveriyor.

EMLAK VERGİSİNDEKİ ARTIŞ ORANLARI

Bu yıl emlak vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmış durumda. 2025 yılı için emlak vergisinde yüzde 21,96 oranında bir artış söz konusu. Emlak vergisi oranları, taşınmazın bulunduğu yerleşim yerine göre farklılık gösteriyor.

Büyükşehir belediyelerine bağlı illerde uygulama oranları şu şekildedir:

– Konutlar için binde 2

– İş yerleri için binde 4

– Arsalar için binde 6

– Araziler için binde 2

Büyükşehir olmayan illerde ise oranlar:

– Konutlar için binde 1

– İş yerleri için binde 2

– Arsalar için binde 3

– Araziler için binde 1 şeklinde uygulanıyor.

GEÇİKME FAİZİ VE ÖDEME YOLLARI

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Vergi ödemeleri, belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

MUAFİYET DURUMLARI

Belirli şartları taşıyan mükellefler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Geliri olmayan emekliler, engelliler, gazi ve şehit yakınları gibi gruplar, belirli koşulları sağladıkları takdirde bu vergiyi ödemekten muaf olabiliyor. Muafiyet durumları hakkında kesin bilgi almak için ilgili belediyelerle iletişime geçmek gerekiyor. Zamanında ve doğru ödeme yapmak, ek faiz yüküyle karşılaşmamak adına emlak vergisi takvimini takip etmek büyük önem taşıyor.