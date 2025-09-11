Emlak Vergisi Yasası Geliyor

Emlak vergisi, gündemdeki önemini koruyor. Ciddi şekilde yükselen emlak vergisine yönelik yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda “vatandaşlarımızın şikayetlerine duyarsız kalamayız” ifadelerini kullanarak, vatandaşların bu konuda gösterdiği tepkilere kayıtsız kalmayacaklarını belirtti. Yılmaz, “Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.” dedi. TRT Haber’de yapmış olduğu açıklamada, “Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz.” bilgisini verdi.

yeni yasama dönemi vurgusu

Yılmaz, Meclis’in açılmasıyla birlikte gerek duyulan yasal düzenlemenin yapılacağını belirtti. “Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Bu hazırlıklar Meclis’in takdirine gelecektir.” ifadelerini kullanan Yılmaz, güncellemelerin 4-5 yılda bir yapıldığını hatırlattı. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu, ancak vatandaşların aşırı yüksek artışlarla maliyet yükü altına girmemesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. “Daha hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

yıl sonu işaret edildi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, artışların kabul edilemeyeceğini ifade ederek, ekim ayında emlak vergisi düzenlemesinin Meclis’e sunulacağını açıkladı. Demir, müdahalenin ya arsa birim fiyatlarına yönelik ya da mevcut emlak vergisi karşılaştırma yöntemi ile yapılacağını belirtti. 2026’da uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışları ile vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını kaydeden Demir, iki tür müdahale yöntemi olduğunu belirtti: “Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcutla mukayese edilmesidir. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz.” dedi.

emlak vergisi nasıl belirleniyor?

Emlak vergisi, takdir komisyonu tarafından belirleniyor. Her ilçede belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlilerinden oluşan bu komisyon, hukuki niteliği itibarıyla idari bir organ olduğu için aldığı kararlar doğrudan mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor. Komisyonun verdiği kararlar 4 yıl boyunca geçerli olup, 4 yılda bir toplanıyor. Alınan karar, 4 yıllık periyodun ilk yılı için doğrudan uygulanıyor, ancak sonraki yıllar için yeniden değerleme oranında bir artış uygulanıyor.