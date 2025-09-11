Emniyet Atamaları Açıklandı: Daire Başkanları Belirlendi

İKİŞLERİ BAKANI’NDAN YENİ DAİRE BAŞKANLARI AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından, yeni daire başkanlarının isimleri de belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını duyurdu. Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre atamalar şu şekilde gerçekleşti: Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı.

DAİRE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. “Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda 37 ilin emniyet müdürü değiştirilmesi gerçekleşti.