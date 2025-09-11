Emniyet’te Yeni Daire Başkanları Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen atamalarla ilgili bilgiler resmi olarak yayımlandı ve daire başkanlıklarına atanan isimler netlik kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atama süreci kapsamında yeni daire başkanlarını duyurdu.

YENİ DAİRE BAŞKANLARI AÇIKLANDI

Yerlikaya’nın açıklamalarına göre atanan yeni isimler şöyle sıralandı: Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı.

YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına teşekkür eden Yerlikaya, “Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE DEĞİŞİM

Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda 37 ilde emniyet müdürü değişimi yapılmıştı.