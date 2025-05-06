Emniyet’ten Suikast İddiası Açıklaması

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İddialara göre, kendisine daha önce saldıran Selçuk Tengioğlu, Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast planını ihbar etti. Özel, “Bu yılın Ocak ayında, bir çocuk katili, bana saldıran kişi İBB binasına gelir ve ‘Koğuş arkadaşlarıma İmamoğlu’na suikast düzenlemeleri için talimat verildi, ben bunu ihbar etmeye geldim’ der. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu. Emniyet kaynakları, bu ihbarla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığını ve ihbarın yasal süreçler dahilinde değerlendirildiğini açıkladı.

EMNİYETTEN İDDİALARA CEVAP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialar ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır” denildi.

İHBARIN TARİHİ VE DETAYLARI

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında olduğu tespit edildi. İhbarın değerlendirilmesi için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği belirlendi.

İHBARCI TENGİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Güvenlik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, ihbarcı Selçuk Tengioğlu belediye binasına çağrıldı. Ön incelemede, kendisinin 2004 yılında “Kasten Öldürme” suçundan müebbet hapis cezası aldığı ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Görüşmede, Tengioğlu’nun İmamoğlu’nu sevdiğini, yardımlar aldığını ve başkanın belirli kesimlerle ilişkisinin kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü ifade ettiği belirtildi. Ayrıca, bu ihbarın tamamen kendi hislerine dayandığını ve hiçbir bilgiye sahip olmadığını vurguladı.

BELEDİYEDEN RESMİ BAŞVURU YAPILMADI

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, yasal bir müracaatının olmayacağı ifade edildi. Yetkililer, Selçuk Tengioğlu ile kendilerinin görüşme yapacaklarını bildirdi.

İHBARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihbarı usulüne uygun şekilde değerlendirerek, ihbarın somut delillere dayanmadığını ve sadece kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğunu açıkladı. Bu durumun, Tengioğlu’nun cezaevinde kaldığı döneme ait olduğunu ve ilgili süreçlerin yasal mevzuat çerçevesinde sonlandırıldığını belirtti. Kamuoyunun bilgisine sunulur.