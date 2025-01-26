More
Spor

Emre Belözoğlu: Puan Kazanmak Kolay Değil

emre-belozoglu-puan-kazanmak-kolay-degil

BELÖZOĞLU’NUN YANGIN AÇIKLAMASI

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen maç sonrasında basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. Belözoğlu, çok sevdiği ağabeyi Tunç Boduroğlu’nun eşi ve iki çocuğunu bu elim olayda kaybettiğini belirterek, “Allah bir daha inşallah ülkemize, insanlarımıza böyle acılar yaşatmasın.” ifadesini kullandı.

HAZIRLIK VE PERFORMANS ANALİZİ

Belözoğlu, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve oyuncularının elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi. Bu süreçte elde ettikleri başarılar ve oyuncularının gösterdiği performans hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe Galibiyetle Göztepe’yi Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Erdoğan’dan Miraç Kandili Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyle-i Miraç vesilesiyle "Aziz milletimiz ve İslam âleminin bu mübarek gecesini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.