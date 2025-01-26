Emre Belözoğlu: Puan Kazanmak Kolay Değil

BELÖZOĞLU’NUN YANGIN AÇIKLAMASI

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen maç sonrasında basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. Belözoğlu, çok sevdiği ağabeyi Tunç Boduroğlu’nun eşi ve iki çocuğunu bu elim olayda kaybettiğini belirterek, “Allah bir daha inşallah ülkemize, insanlarımıza böyle acılar yaşatmasın.” ifadesini kullandı.

HAZIRLIK VE PERFORMANS ANALİZİ

Belözoğlu, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve oyuncularının elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi. Bu süreçte elde ettikleri başarılar ve oyuncularının gösterdiği performans hakkında değerlendirmelerde bulundu.