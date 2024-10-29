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“Emre Kaplan’a Saldıran Şüpheli Tutuklandı”

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Galatasaray’ın kendi sahasında Beşiktaş’a karşı 2-1’lik skorla kazandığı maçın ardından spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırı olayı, büyük bir yankı uyandırdı. Saldırının ardından şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Mahkemeye çıkarılan saldırgan, yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, sporda şiddet konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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