Emre Mor’un Eyüpspor Transferi Tamamlandı

EMRE MOR’UN YENİ GÖREVİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun yaz kampında değerlendiremediği Emre Mor, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor’a kiralık olarak gönderilmişti. Emre Mor, Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinde etkileyici bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti ve yeniden A Milli Takım’a seçilme şansı buldu.

EYÜPSPOR’UN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Emre Mor’un gösterdiği performansta elde ettiği başarı Eyüpspor yönetimini harekete geçirdi. Süper Lig’in iddialı takımlarından biri olan Eyüpspor, 1 yıllık kiralık sözleşmesi olan Emre Mor’u bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için çalışmalar yapmaya başladı. Eflatun sarılı takım, Fenerbahçe’nin planları arasında yer almayan 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutma niyetini benimsiyor.