“En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 525 Gözaltı”

ANKARA’DA TARİHİ UYUŞTURUCUM OPERASYONU

Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. “NARKOKAPAN-ANKARA” kod adlı geniş kapsamlı operasyonda toplam 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, operasyonun hazırlıkları tam 6 ay boyunca büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Bu süreçte, teknik ve fiziki takipler yapıldı, şüphelilere ait deliller toplandı ve bağlantıları çözüme kavuşturuldu. Bu sayede, Ankara adeta röntgenle tarandı.

HEDEF: SOKAK SATILARI

Operasyonun ana hedefi, mahalle aralarında, internet ve sosyal medya üzerinden gençlere uyuşturucu sağlayan sokak satıcıları, yani “torbacılar” oldu. Yerlikaya, “Bu karanlık ağları tek tek çözerek hedefe ulaştık,” şeklinde ifade etti.

BÜYÜK KATILIMSA: 4 BİN 768 POLİS

Operasyona 4 bin 768 polis, 1,461 ekip, 40 dedektör köpek ve 4 insansız hava aracı (İHA) dahil oldu. Bu geniş katılımla, Ankara’nın dört bir yanında toplam 626 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

NET MESAJ: ÇIKMAZ SOKAKTASINIZ!

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada sert bir dille şöyle konuştu: “Gençlerimize musallat olan bu karanlık odaklara bir kez daha gösterdik ki: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Milletimizi zehirlemeye kalkarsanız, hayatı size zehrederiz!”

OPERASYON HALA DEVAM EDİYOR

Operasyonun yalnızca ilk aşaması tamamlandı; soruşturmanın devam ettiği ve ek gözaltıların olabileceği bildiriliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BÜYÜK DESTEK: KURUMSAL ÇALIŞMA

Operasyonun başarısı, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sayesinde elde edildi.