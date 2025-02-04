En Çok İşlem Yapan Aracı Kurumlar

BORSADA POZİTİF SEYİR DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde olumlu bir görünüm sergiliyor. Saat 14:30 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 artışla 9.820 puanda işlem görmeye devam ediyor. Aynı zamanda işlem hacmi 52 milyar TL seviyesinde belirlenmiş durumda.

EN FAZLA ALIM-SATIM YAPAN KURUMLAR

Son veriler ışığında, piyasalarda en fazla alım-satım gerçekleştiren aracı kurumlar ve bu kurumların dikkat çeken hisse senetleri şunlardır: BIST 100 endeksinde en çok net alım yapan aracı kurumlar, Yapı Kredi Yatırım, İş Yatırım ve Garanti Yatırım olarak sıralanıyor. Yapı Kredi Yatırım’ın en fazla alım yaptığı 3 hisse: ISCTR – 252 milyon TL, YKBNK – 244 milyon TL, KCHOL – 172 milyon TL. İş Yatırım’ın en çok alım yaptığı 3 hisse: THYAO – 224 milyon TL, RAYSG – 130 milyon TL, KCHOL – 100 milyon TL. Garanti Yatırım ise THYAO – 265 milyon TL, PGSUS – 115 milyon TL, ISCTR – 92.7 milyon TL ile öne çıkıyor. Endekste net satıcı durumda olan kurumlar ise BofA, Tacirler Yatırım ve İnfo Yatırım. BofA’nın en çok satış yaptığı 3 hisse: THYAO – 1.1 milyar TL, PGSUS – 478 milyon TL, TUPRS – 320 milyon TL. Tacirler Yatırım’ın en çok satış yaptığı 3 hisse: ISCTR – 135 milyon TL, YKBNK – 131 milyon TL, SASA – 84 milyon TL. İnfo Yatırım’ın en fazla sattığı 3 hisse ise AKBNK – 188 milyon TL, EREGL – 123 milyon TL, KCHOL – 120 milyon TL olarak belirtiliyor.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞİ/ÇIKIŞI HAKKINDA

Günlük net para girişi/çıkışı, belli bir piyasaya veya hisse senedine belirli bir işlem anında veya gününde işlemlere katılan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin farkıyla ifade ediliyor. Alış ile satış arasında pozitif fark oluştuğunda para girişi, negatif fark olduğunda ise para çıkışı gerçekleşiyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasaya veya hisse senedinde belirli bir işlem anında/ gününde, işlemlere katılan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin pozitif farkını temsil ediyor. Günlük net para çıkışı ise tüm bu kurumların toplam işlemlerinin negatif farkı olarak ifade ediliyor.