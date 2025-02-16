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En Dayanıklı 30 Otomobil Markası

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SORUNSUZ KULLANIM VE KOMFORUN TEMELİ

Toyota, sorunsuz kullanımı ve konforuyla tanınarak en sorunsuz otomobil markası olarak tarihe geçiyor. Bu marka, en sağlam otomobiller listesinde ilk beşi doldurarak, yüzde 25,9’dan yüzde 36,6’ya kadar uzanan kilometre fırsatı ile sağlamlığını kanıtlıyor.

EN UZUN ÖMÜRLÜ OTOMOBİLLER

Şimdi sizlere 400 bin kilometreyi aşabilen en uzun ömürlü otomobil marka modellerinin listesini sunuyoruz. Bu araçların yüzde 400.000’in üzerinde kilometre gitme ihtimali bulunuyor.

Toyota Tundra %36.6
Toyota Sequoia %36.4

ÖNEMLİ

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