En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar

BORSA İSTANBUL’DA POZİTİF SEYİR

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde olumlu bir seyir izliyor. Saat 14:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,24 artış göstererek 10.146 puanda işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi 55 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Son verilere göre, piyasada en fazla alım-satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri detaylı şekilde yer alıyor.

ARACI KURUMLAR VE HİSSELER

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en fazla net alış yapan aracı kurumlar sırasıyla Garanti Yatırım, TEB Yatırım ve Ünlü Yatırım oldu. Garanti Yatırım’ın alım yaptığı ilk 3 hisse senedi: AKBNK, THYAO ve PGSUS. TEB Yatırım’ın en çok alım yaptığı hisseyse: THYAO, KCHOL ve ISCTR. Ünlü Yatırım ise KCHOL, THYAO ve SELGD hisselerinde yoğunlaştı. Diğer yandan, endekste net satıcı tarafında BofA, Ziraat Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım yer aldı. BofA’nın en fazla satış yaptığı hisse senetleri ise PGSUS, AKBNK ve KCHOL. Ziraat Yatırım’ın en çok satış yaptığı hisseler arasında BIMAS, GARAN ve KCHOL bulunuyor. Yapı Kredi Yatırım’ın satış yaptığı öne çıkan hisse senetleri ise BIMAS, ASELS ve MGROS oldu.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞİ/ÇIKIŞI

Günlük net para girişi ve çıkışı, belirli bir piyasaya veya hisse senedine yapılan işlemlerin toplamına göre, belirli bir işlem anındaki tüm aracı kurumların işlemlerinin farkını ifade ediyor. Alış ve satışta belli bir sayıdaki kurumların pozitif farkı, para girişini; negatif farkı ise para çıkışını gösteriyor. Bu değer, belirli bir dönemde piyasaya veya bir hisseye olan ilgi ve piyasa dinamiklerini anlamak için kullanılabiliyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasada veya hisse senedinde, işlem anında en çok işlem yapan 5 veya 10 kurumun toplamındaki pozitif farkı gösterirken, net para çıkışı da yine aynı kurumların negatif farkını ifade ediyor.