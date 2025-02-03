En Kaliteli Bal İçin 30 Yıllık Çaba

DENİZ YILLIK TECRÜBE İLE ARICILIĞA BAĞLILIK

Hakkari’nin Derecik ilçesinde 60 yaşındaki Yunus Es, en kaliteli balı üretebilmek için 30 yıldır yoğun bir çaba harcıyor. Yeşilova köyünde arıcılık yapan Yunus Es, bu alandaki 30 yıllık deneyimiyle bölgedeki en tecrübeli arıcılardan biri konumunda. Arıcılığa olan tutkusu ve sevgisi sayesinde yıllar boyunca birçok zorlukla mücadele eden Yunus Es, bu mesleğe olan bağlılığını asla kaybetmiyor.

ZORLUKLAR VE SABIRLA GÜÇLENEN BAĞ

Arıcılık kariyerinin ilk yıllarını anlatan Yunus Es, bu işin emek ve sabır gerektiren bir uğraş olduğunu dile getiriyor. “Arılarla çalışmak büyük sabır ve özveri gerektirir. İlk başladığımda birçok zorlukla karşılaştım, ama yılmadım. Zamanla, arılarla daha iyi bir bağ kurdum ve işimi sevmeye başladım” diyor. Arıcılıkla ilgili tüm süreçleri titizlikle yöneten Yunus Es, arıların bakımından kovanların temizliğine ve bal hasadına kadar birçok aşamayı büyük bir dikkatle yürütüyor.

KISIMLARDA MEVSİMLERİN ÖNEMİ

Arıcılık sürecinde mevsimlerin etkileri üzerine de bilgi veren Yunus Es, kışın arıların üşümemesi için kovanların altına ve üstüne köpük koyarak sıcak ve soğuk dengesini sağlamasının önemini vurguluyor. 60 yaşında olmasına rağmen hala büyük bir istek ve enerjiyle arıcılık yapmaya devam eden Es, genç nesillere de arıcılık konusundaki bilgilerini ve deneyimlerini aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. “Arıcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Herkese tavsiye ederim” diyerek bu işi yapmanın anlamını ve değerini paylaşıyor.