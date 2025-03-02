En-Nesyri, Alex’in 19 Yıllık Rekorunu Egaelledi

FENERBAHÇE’NİN TARİHİ ANLARI

Süper Lig’in 26’ncı haftasında, Kadıköy’de Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin kaydettiği üçüncü gol ile tarihi bir başarıya imza attı. En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında gol atarak, 19 yıl sonra Alex de Souza’nın rekorunu eşitledi.

ALEX DE SOUZA’NIN REKORU

Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla en son 2005-2006 sezonunun ilk yarısında 6 iç saha maçını da gol atarak tamamlamıştı. En-Nesyri, bu performansıyla ligin üst düzey oyuncularından biri olduğunu gösteriyor. Ligdeki toplam gol sayısını 16’ya çıkartan En-Nesyri, son 6 maçında ise 10 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı.