En-Nesyri’nin Gol Rekoru: 19 Yıl Sonra

FENERBAHÇE’NİN TARİHİ GÜNÜ

Süper Lig’in 26’ncı haftasında, Kadıköy Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin attığı üçüncü golle tarihi bir başarıya imza attı. En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında fileleri havalandırarak, 19 sene önce Alex de Souza’nın kırdığı rekoru eşitledi. Alex, Fenerbahçe formasıyla en son 2005-2006 sezonunun ilk yarısındaki 6 iç saha mücadelesinde de gol atmadan geçmemişti.

EN-NESYRİ’NİN BAŞARISI

En-Nesyri, ligdeki gol sayısını 16’ya yükselterek, son 6 karşılaşmada 10 gol atmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu performans, Fenerbahçe taraftarlarının yüzünü güldüren bir durum olarak dikkat çekiyor.