Spor

En-Nesyri’nin Gol Rekoru: 19 Yıl Sonra

en-nesyri-nin-gol-rekoru-19-yil-sonra

FENERBAHÇE’NİN TARİHİ GÜNÜ

Süper Lig’in 26’ncı haftasında, Kadıköy Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin attığı üçüncü golle tarihi bir başarıya imza attı. En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında fileleri havalandırarak, 19 sene önce Alex de Souza’nın kırdığı rekoru eşitledi. Alex, Fenerbahçe formasıyla en son 2005-2006 sezonunun ilk yarısındaki 6 iç saha mücadelesinde de gol atmadan geçmemişti.

EN-NESYRİ’NİN BAŞARISI

En-Nesyri, ligdeki gol sayısını 16’ya yükselterek, son 6 karşılaşmada 10 gol atmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu performans, Fenerbahçe taraftarlarının yüzünü güldüren bir durum olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Şubat ayında tüketici fiyatları %2,27 artışla yıllık enflasyonu %39,05 seviyesine çıkardı; kiracılar ve iş dünyası bu durumu yakından izliyor. Ekonomistlerin beklentileri merak konusu.
Dünya

Zelenskiy’den ABD Anlaşması İçin Hazırız Mesajı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Oval Ofis'teki gerilimli tartışmalar sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.