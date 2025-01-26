En-Nesyri ve Greenwood Öne Çıkan İsimler

OYUNCU BAHİSLERİYLE KEYİF ARTIRILIYOR

Oyuncu bahisleri, maç heyecanını artırarak büyük bir ilgi görüyor. İlk günden itibaren dikkat çeken bu bahis türüyle Misli üyeleri, kazanımlarına yenilerini ekliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi birçok ligdeki karşılaşmalarda sunulan oyuncu bahisleri, İddaacılara yeni bir oyun deneyimi sağlıyor. “Oyuncu Gol Atar,” “Oyuncu İlk Golü Atar,” “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi çeşitli bahis seçeneklerinin yanı sıra, “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri birçok farklı seçeneği değerlendirebiliyor. Gol atma, asist yapma, şut atma, faul yapma, isabetli pas gibi seçeneklerin bulunduğu “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları, oldukça beğeniliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Misli, oyuncu bahisleri hakkında üyelerine çarpıcı istatistikler sunmaya devam ediyor. Pazar maçlarına ait bazı dikkat çekici oyuncu bahisleri istatistikleri ise şöyle:

– Fenerbahçe – Göztepe / Oyuncu Gol Atar: Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol atmayı başardı.

– Fenerbahçe – Göztepe / Oyuncu Gol Atar: Edin Dzeko, Süper Lig’de ilk 11’de başladığı 6 iç saha maçının 5’inde gol attı.

– Fenerbahçe – Göztepe / Oyuncu En Az 2 İsabetli Şut Çeker: Romulo, Göztepe’de Süper Lig’de oynadığı son 5 maçın 3’ünde en az 2 isabetli şut attı.

– Fenerbahçe – Göztepe / Oyuncu Kart Görür: Anthony Junior Dennis, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 3 maçta kart gördü.

– Antalyaspor – Beşiktaş / Oyuncu Kart Görür: Thalisson Kelven, Antalyaspor’da iç sahada oynadığı son 4 maçın 3’ünde kart gördü.

– Antalyaspor – Beşiktaş / Oyuncu İsabetli Şut Çeker: Sam Larsson, Antalyaspor’da iç sahada oynadığı son 5 maçta da isabetli şut çekti.

– Nice – Marsilya / Oyuncu Gol Atar: Mason Greenwood, Marsilya’da Ligue 1’de deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

MİSLİ’DEN YENİ ÜYELERE ÖZEL KAMPANYA

Misli, yeni üye olan herkese 150 TL değerinde Misli Puan hediye ediyor. Siz de Misli’ye katılarak bu kampanyadan yararlanabilir ve 150 TL kazanma fırsatını elde edebilirsiniz. “Şampiyon Oranlar” ile dolu Misli’de maçların heyecanını katlayarak yaşayın!