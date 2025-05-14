“En Ucuz Kira İlleri Belli!”

KİRA ARTIKLARI KALICI HALE GELDİ

Kira artışları Türkiye genelinde artık istisnai bir durum değil, kalıcı bir tabloya dönüşüyor. 2025 Nisan ayı verilerine göre, ülkenin dört bir yanında kiralık konutların ortalama bedelleri 10 bin TL sınırını aşıyor.

KİRALIK KONUT FİYATLARI YÜKSELİYOR

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından sunulan güncel verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde bu rakam daha da yüksek. İstanbul’da ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaşırken, Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde bu rakam 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.

KÜÇÜK ŞEHİRLERDE DE KİRA ARTIKLARI GÖRÜLÜYOR

Ancak kira artışı büyükşehirlerle sınırlı kalmıyor. Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi daha küçük illerde bile ortalama kiralar 10 bin TL’nin altına düşmüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu şehirlerde kira bedelleri 10 bin ila 12 bin 500 TL aralığında seyrediyor.