En Yakın Rakibine 34 Puan Fark Attı

MİLLİ MOTOSİKLETCİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU FRANSA’DA TARİH YAZIYOR

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun fırtınası devam ediyor. Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağında yer alan superpole yarışında birinci olarak, Fransa’daki yarışında “2’de 2” yapmayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa’da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti’nde WSBK’nin 9. ayağındaki 10 turluk superpole yarışında kıyasıya mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ KAZANDI

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda ele geçirdiği liderliği, yarışın sonuna kadar korudu. Damatlı bayrağı birinci sırada geçmeyi başaran Toprak, bu hafta Fransa’da 2’de 2 yaparak üst üste 11. galibiyetini elde etti. Fransa’daki superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü oldu.

PUNAN FARKINI 34’E ÇIKARDI

Türkiye’yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonuçla Toprak, 444 puana ulaşırken, şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e yükseltti. Genel klasmanda Bulega, 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada bulunuyor.