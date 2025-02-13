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Enda Enerji ve Kalyon Güneş İşleme Başladı

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HALKA ARZLAR ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Enda Enerji (ENDAE) ve Kalyon Güneş Teknolojileri, bugün itibariyle Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı. Ancak, her iki şirket hissesi de yatırımcıların beklentilerinin aksine tavan açmadı.

HALKA ARZ DETAYLARI

Enda Enerji’nin halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak belirlendi. Şirket, 5-6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arz sürecinde 286.914 yatırımcının katılımını sağladı ve hisseleri 17,44 TL fiyatla talep topladı. Diğer yandan, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 46 milyon 334 bin 639 adet hisseyi halka arz etti. Şirket, 1 TL nominal değerli paylarını 70,30 TL fiyatla yatırımcılara sunarak toplamda 3 milyar 257 milyon 325 bin TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.

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