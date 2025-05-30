Endonezya’da Taş Ocağı Göçüğü Oldu

OLAYIN DETAYLARI

Endonezya’nın Batı Java bölgesindeki bir taş ocağında yaşanan bir kaya göçüğü sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor. Olay, büyük bir yıkıma neden oldu ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemekte.

KURTARMA ÇABALARI

Düşen dev kayaların altında kalan işçileri kurtarmak amacıyla arama-kurtarma ekiplerinin bölgede yoğun bir çaba içerisinde olduğu belirtiliyor. Kurtarma çalışmaları, zamanla yarış halinde sürüyor ve ekiplerin etkin bir şekilde operasyonları yürütmesi büyük önem taşıyor.