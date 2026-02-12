Endonezya’da Uçağa Silahlı Saldırı: İki Pilot Hayatını Kaybetti

endonezya-da-ucaga-silahli-saldiri-iki-pilot-hayatini-kaybetti

Endonezya’da korkunç olay

Güney Papua eyaletindeki bir havalimanına iniş yapmakta olan küçük bir uçağa ateş açılması sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Yetkililer, Tanah Merah’dan havalanan “Cessna Grand Caravan” tipi uçağın, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi esnasında silahlı bir saldırıya maruz kaldığını belirtti.

SALDIRIDA İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki pilotun hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.
Gündem

Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takım ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti.
Gündem

Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

2025 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, dış ticaret haddi 7,2 puanlık artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.