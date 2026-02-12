Endonezya’da Uçağa Silahlı Saldırı: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Endonezya’da korkunç olay

Güney Papua eyaletindeki bir havalimanına iniş yapmakta olan küçük bir uçağa ateş açılması sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Yetkililer, Tanah Merah’dan havalanan “Cessna Grand Caravan” tipi uçağın, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi esnasında silahlı bir saldırıya maruz kaldığını belirtti.

SALDIRIDA İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki pilotun hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.