Endonezya’da Yağışlar Felaket Yarattı: Ölü Sayısı 1006

Endonezya’da afet verileri açıklandı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe’de meydana gelen afetlerle ilgili son durumu duyurdu. Sel ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 1006’ya çıktığı belirtilirken, yaralanan kişi sayısının ise 5 bin 400’ü aştığı ifade edildi. Ayrıca 217 kişi hala kayıp konumda.

Afetlerden etkilenen bölge herkesi kapsıyor

Yetkililer, yaşanan afetlerin sonucunda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini aktararak, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

