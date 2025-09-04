Endonezya’daki Protestolar Artıyor: Can Kaybı 10

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Endonezya’da, milletvekillerinin Eylül 2024’ten itibaren aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından 25 Eylül’de başlayan protestolar sürüyor. Ülke genelinde düzenlenen eylemlerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle can kaybının artışı söz konusu oluyor.

KAYIPLAR ARTMAKTA

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yapılan açıklamada, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a ulaştığı, binden fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Örgüt, Endonezya polisinin ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” ifadesinde bulundu.

GÖSTERİLER SÜRMEKTEDİR

Endonezya’da BEM SI adıyla bilinen öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, ülke genelinde bugün de gösterilerin devam edeceğini belirtti. Ihsan, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gebrak sendikasına bağlı işçiler de bugün başkent Jakarta’da, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılması için bir gösteri düzenleyeceklerini bildirdi.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Eylemler, Endonezya Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasıyla 25 Ağustos’ta başlamıştı. Protestolar, ilk günlerinden itibaren şiddet olaylarına sahne oldu.

ŞİDDETLİ OLAYLAR YAŞANDI

29 Ağustos’ta düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştıkları sırada, motosikletli bir kişinin polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybettiği rapor edildi. Ayrıca, Sulawesi Adası’nın güneyinde 30 Ağustos’taki protestoda, hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu içerde mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya çıktığını duyurdu.