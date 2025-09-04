Endonezya’daki Protestolar Can Kaybı Arttı

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Endonezya’da Eylül 2024’ten bu yana milletvekillerinin aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığı haberlerinin ardından 25 Eylül’de başlayan protestolar sürüyor. Ülke genelinde düzenlenen bu gösteriler, şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle can kaybının artmasına yol açıyor.

CAN KAYBINDA ARTIŞ

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a ulaştığını, binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Örgüt, Endonezya polisinin düzenlediği operasyonlar sonucunda 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını ifade etti. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” dedi.

GÖSTERİLERİN SEBEPLERİ

BEM SI adıyla bilinen öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, ülkede bugün de gösterilerin devam edeceğini dile getirerek, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Gebrak sendikasına bağlı işçilerin, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine ve gözaltına alınanların serbest bırakılması talebine yönelik bugün başkent Jakarta’da bir gösteri düzenleyeceği bildirildi.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Endonezya’da Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılması üzerine protestolar 25 Ağustos’ta başlamıştı. Bu tarihten itibaren yaşanan olaylar, şiddet ile sonuçlanmıştı. Örneğin, 29 Ağustos’ta düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı esnada bir motosikletlinin polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sulawesi Adası’nın güneyindeki gösteride ise, hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucunda içerde mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada, ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya yükseldiğini belirtti.