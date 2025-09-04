Endonezya’daki Protestolarda Can Kaybı 10

PROTESTOLARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Endonezya’da milletvekillerinin Eylül 2024’ten itibaren aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına yönelik haberlerin ardından, 25 Eylül’de başlayan protestolar devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen bu protestolar, şiddet olaylarına dönüşerek can kaybını artırıyor.

ÖRGÜT, CAN KAYBINI AÇIKLADI

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini ve binden fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Örgüt, Endonezya polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” şeklinde bir açıklama yaptı.

GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Endonezya’da BEM SI olarak bilinen öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, gösterilerin aynı şekilde devam edeceğini ifade etti. Ihsan, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” dedi. Ayrıca, Gebrak sendikasına bağlı işçilerin de bugün başkent Jakarta’da güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılması amacıyla gösteri düzenleyeceği açıklandı.

Eylül 2024’ten itibaren Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin aylık olarak aldığı ödeneklerle ilgili haberlerin yayılması sonucunda, 25 Ağustos’ta protestolar başlamıştı. 25 Ağustos Pazartesi günü başlayan protestolar, başlangıçta şiddet olaylarıyla birlikte gelişti.

POLİS MÜDAHALESİNE KARŞI TEPKİLER

29 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen protestolarda, güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada motosikletli bir kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti. Sulawesi Adası’nın güneyinde, 30 Ağustos’taki protestoda ise hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu içeride mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya yükseldiğini bildirdi.