Endonezya Devlet Başkanı, Protestolar Nedeniyle Çin Ziyaretini Erteledi

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da meydana gelen hükümet karşıtı protestolar, tüm hızıyla sürerken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, başta planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün bildirdiğine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto’nun ziyaretiyle ilgili detayları paylaştı.

ÇİN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamaya göre, Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek amacıyla Endonezya’da kalmayı tercih etti. Bu nedenle, 3 Eylül tarihindeki Çin ziyaretini iptal ettiği ifade edildi. Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürlerin iletildiği belirtilirken, Subianto’nun olayları yakından izlemek ve yönetmek istediği vurgulandı.

ULUSLARARASI UYARILAR GELİYOR

Protestolar ise devam ediyor. Yerel basındaki haberlerde, protestocuların bazı milletvekillerinin evlerine saldırdığı yer alıyor. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya’daki vatandaşlarına kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayınladı.

OLAYLARIN ARDINDAN ŞİDDET ARTTI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etmişti. Bu sırada protesto noktasına yakın bir noktada geçtiği öğrenilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilirken, sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, hastaneye kaldırılmış ancak yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan’ın ölümünden sonra daha da şiddetlendi. Endonezya Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görev yapan polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadığını ifade etmiş, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.” demişti. Olayın ardından açılan soruşturma sonucunda 7 polis memuru gözaltına alındı. Gösteriler, başkent Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmış durumda.