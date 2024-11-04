“Endonezya ve Rusya’nın İlk Ortak Tatbikatı”

RUSYA VE ENDONEZYA’NIN İLK ORTAK DENİZ TATBİKATI

Rusya ile Endonezya, 4-8 Kasım tarihlerinde Java Denizi’nde ilki gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatına başladı. Tatbikat hakkında detaylı bilgiler, Antara News tarafından yayımlandı.

JAVA DENİZİ’NE DEMİR ATAN SAVAŞ GEMİLERİ

Habere göre, Endonezyalı yetkililer, Doğu Java eyaletinin Surabaya kentinde yapılan 2024 Orduda Ortak Tatbikatı’na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Açıklamada, Rus donanmasına ait 4 savaş gemisinin tatbikata katılmak üzere Java Denizi’nde demir attığı bildirildi.

DONANMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Tatbikat süresince Rusya’nın savaş gemileri ile birlikte bir helikopter ve bir kurtarma römorkunun da gönderildiği belirtilirken, Endonezya’nın tatbikatta 2 savaş gemisi ve bir anti-denizaltı helikopteriyle yer aldığı kaydedildi. Bu ilk ortak tatbikatın, iki ülkenin donanmaları arasındaki “sağlam ilişkileri” sembolize ettiğine ve Endonezya ile Rusya’nın 2018’deki “donanmalar arası görüşme” etkinliğinin devamı niteliğinde olduğuna vurgu yapıldı.