Enerji Bakanı Bayraktar’dan Doğalgaz ve Elektrik Fiyatları Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Türkiye’nin enerji piyasasına olan etkilerine dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Özellikle Irak ve Suudi Arabistan’dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10 seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. Bunun yanı sıra doğalgazın da önemi büyük. Katar LNG’sinin dünyayla buluştuğu bir konumdayız. Hürmüz Boğazı ile bağımlılığımız yok. Dolayısıyla doğalgaz ve ham petrol tedarikinde ülkemize herhangi bir sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız” şeklinde konuştu.

DOĞALGAZDA ÇEŞİTLİLİK VURGUSU

Bayraktar, doğalgaz tedariki açısından zengin bir duruma sahip olduklarını vurgulayarak, “10’dan fazla ülkeden doğalgaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik ve fiyatlarla ilgili alternatifleri hazırladık ve bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

ARZ KRİZİ UYARISI

Bayraktar, “Bu süreç inşallah kısa sürer ve ardından petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP’de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde seyredeceği beklentisi vardı. Ancak şu an savaş ve arz krizi söz konusu. Bu durum bizi de etkileyebilir. Spot piyasada gaz fiyatları artmaya başladı ve ümit ediyorum kısa sürede sona erer. Ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü de konuşmak lazım. Özellikle benzin fiyatları daha az risk taşırken, dizel tarafında artış gözlemleniyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz; dolayısıyla piyasanın normalleşmesi 1-2 ay alabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINA DEĞERLENDİRME

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin olarak Bayraktar, “1 Nisan’da elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapacağız. Doğalgazda destek programına ilişkin değerlendirmeyi de Nisan ayında gerçekleştirebiliriz” açıklamasını yaptı.

NÜKLEER REAKTÖR PROJELERİ

Bayraktar, Sinop ve Trakya’da toplam 8 nükleer reaktör kurulacağını belirtti. “Türkiye için nükleer enerji dönemi önemli fırsatlar sunuyor. Projelerle ilgili Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile görüşmeler yaptık. Türkiye, nükleer sanayi konusunda hazır durumda. Akkuyu’dan elde ettiğimiz deneyimle, nükleer ekosisteme katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmak istiyoruz” dedi.