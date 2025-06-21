“Enerji Piyasa Sektörü Güçlü ve Dayanıklı.”

ST. PETERSBURG’DA ENERJİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamındaki ziyaretinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Türkiye’ye yönelik enerji tedarikinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerjinin yanı sıra kömür ve LPG yani petrol ürünlerinde de çok önemli bir tedarikçimiz ve Rusya ile çok uzun yıllara dayalı bir enerji işbirliğimiz var.” şeklinde konuştu. Rus yetkililerle mevcut işbirliğinin durumu ve gelecekle ilgili potansiyel seçenekleri ele aldıklarını belirten Bayraktar, “SPIEF vesilesiyle geldiğimiz St. Petersburg’da ilgili muhataplarımıza görüşme fırsatı bulduk. Forumdaki panellerde de gerek nükleer enerji alanında, gerekse enerjinin diğer sektörlerindeki iş birliğimizle alakalı değerlendirmeler yaptık. Dolayısıyla burası önemli bir platform.” ifadesini kullandı.

ENERJİ PİYASALARINDAKİ ZORLUKLAR

Enerji sektörünün son beş yıl içinde pek çok zorluktan geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, “2020’de pandemi ile başlayan bir süreçte enerjide fiyatların hızla yükseldiği bir dönem yaşandı. Enerji piyasalarının dengede gitmesi çok önemli.” dedi. Aynı zamanda iklimle ilgili krizlerin sürdüğünü ve bu durumun enerji sektörünü yönlendirdiğini ifade eden Bayraktar, Rusya ile Ukrayna arasındaki 2022 savaşının Avrupa üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. “Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki kırılmalar, yaptırımlar, ticaret politikalarındaki kararlar, korumacı yaklaşımlar ve yüksek enflasyona sahip finansal piyasalarda yaşanan süreçler, dünya enerji piyasalarının son beş yılda ağır sınamalardan geçtiğinin göstergesi.” dedi.

Bayraktar, Orta Doğu’daki artan gerilimlerin bu sürece eklenerek makro ölçekte etkiler oluşturduğunu belirterek, “Bu tür gelişmelerin ülkeye yansımaları olabiliyor. Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda. Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntının üstesinden gelmeyi başardık. Gelecek dönemde de bunun üstesinden gelmek öncelikli arzumuz.” ifadelerini kullandı.

ARSIZ GÜVENLİĞİ İÇİN ALTERNATİF ÇALIŞMALAR

Bayraktar, yaşanan gerilimlerin bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini vurgulayarak, “Gelişmelerin ekonomik etkilerini görmeye başladık. Fiyatlar yukarı yönlü bir seyir izliyor. Daha kötü bir duruma gidip gitmeyeceği bilinmiyor ancak kaotik senaryoların olacağını düşünmüyorum.” diye konuştu. Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle fiyatlarda bir miktar yükselme ve oynaklık olabileceğini, ancak bu durumun zamanla dengeye oturmasını ümit ettiklerini söyledi. Arz güvenliğinin kritik bir konu olduğunu belirten Bayraktar, “Arz güvenliği noktasında gerekli tedbirleri aldık. İran, Türkiye’ye doğal gaz tedarikini yapmaya devam ediyor. Herhangi bir kesinti yok. Petrol ve petrol ürünlerinde ithalatımız olmadığından, bu noktada bir arz güvenliği sıkıntısı yaşamıyoruz.” şeklinde ifade etti.

Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak için alternatif projeler yürüttüklerini aktaran Bayraktar, “Bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yaz sezonunda depolarımızı doldurmakla meşgulüz. Şu an gaz tüketiminin düşük olduğu bir dönemdeyiz ve bu önemli. Kışı enerji arz güvenliğini tesis edecek şekilde hazırlıyoruz.” bilgisini paylaştı. Bayraktar ayrıca, Rusya’nın Türkiye için arz anlamında önemli bir ortak olduğunu ve işbirliğini gelecekte de sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.