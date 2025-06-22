Enerji Sektörümüz Güçlü Ve Dayanıklı

BAYRAKTAR’DAN SPIEF ZİYARETİ DEĞERLENDİRMESİ

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Türkiye’ye enerjide önemli bir tedarikçi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji yanında kömür ve LPG gibi petrol ürünlerinde de önemli bir tedarikçimiz. Rusya ile uzun yıllara dayalı bir enerji işbirliğimiz mevcut.” şeklinde konuştu. Bayraktar, Rusya’daki temasları kapsamında yetkililerle mevcut işbirliği durumu ve gelecekte yapılabilecekleri ele aldıklarını belirtti. “SPIEF vesilesiyle St. Petersburg’da muhataplarımızla görüşme fırsatı bulduk. Forumdaki panellerde nükleer enerji ve diğer enerji alanlarındaki iş birliğimizin yanı sıra küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yaptık. Dolayısıyla burası önemli bir platform.” dedi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ SINAMLAR

Enerji sektörünün son beş yılda zorlu süreçlerden geçtiğine işaret eden Bayraktar, “2020’de başlayan pandemi dönemi, enerjide fiyatların hızla yükseldiği bir sürece tanık olmamıza neden oldu. Enerji piyasalarının belirli bir dengede gitmesi çok önemli.” şeklinde ifade etti. İklimle ilgili çeşitli krizlerin yaşandığını ve iklim politikalarının enerji sektörünü şekillendirdiğini anlatan Bayraktar, bu sürecin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, 2022’de Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın Avrupa’da önemli etkiler yarattığını belirtti. “Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki kırılmalar, yaptırımlar, ticaret politikalarının kararları, korumacı yaklaşımlar ve finansal piyasalarda yüksek enflasyon, dünya enerji piyasalarının son beş yılda ağır sınamalardan geçtiğini gösteriyor.” diye ekledi.

ORTA DOĞU’DA ARTIŞ GÖSTEREN GERİLİM

Bayraktar, Orta Doğu’da artan gerilimlerin yeni krizler eklediğini ve bunun ülkeye olası yansımalarının bulunduğunu vurguladı. “Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklıdır. Geçmişte yaşadığımız tüm sıkıntıların üstesinden gelebildik. Gelecekte de öncelikli beklentimiz bu gücü sürdürebilmektir.” ifadesini kullandı. Gerilimlerin hızla son bulmasını temenni ettiklerini söyleyen Bayraktar, “Şu andaki gelişmelerin ekonomik etkilerini görmeye başlıyoruz. Fiyatlarda yukarı doğru bir hareket var. Durum daha kötüye gider mi? Bunu tahmin etmek zor, ama kaotik senaryolar olacağını düşünmüyorum.” dedi.

ARZ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GEREKEN TEDBİRLER ALINDI

Bayraktar, Orta Doğu’daki gerilimler nedeniyle fiyatlarda bir miktar yukarı hareket ve oynaklık olabileceğini ancak bunun zamanla dengeye oturmasını umduklarını belirtti. Arz güvenliğini vurgulayan Bayraktar, “Arz güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almış durumdayız. İran, Türkiye’ye doğal gaz tedarikini sürdürüyor. Herhangi bir kesinti yok. Petrol ve petro kimyasal ürünlerde ithalatımız yok. Bu nedenle arz güvenliğinde sorun görmüyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin enerji güvenliğini pekiştirmek için alternatif çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini de anlatan Bayraktar, depolama faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını ve kışa hazırlık süreçlerini sürdürdüklerini söyledi. Bayraktar, Rusya’nın Türkiye için önemli bir arz ortağı olduğunu ve işbirliğini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.