Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulandı

enes-batur-a-yurt-disina-cikis-yasagi-uygulandi

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlü isimlere yönelik işlemler sürüyor. Son olarak, daha önce yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Enes Batur, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Fenomenin ifade işlemleri sonrasında adli tıp kurumuna sevk edilmesi, sonrasında savcılığa gönderilmesiyle birlikte bugün mahkemeye çıkarıldığı bildirildi. Mahkeme verdiği kararla Batur’u yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

SUÇLAMALAR KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Batur’a üç ayrı suçlama yöneltildi; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma”. 31 Ocak’ta yapılan operasyonlar sonucunda bazı dijital içerik üreticileri gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından adli kontrol koşuluyla ve yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest kalmışlardı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Batur, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan diğer ünlüler arasında komedyen Hasan Can Kaya ve sosyal medya fenomenleri Yusuf Aktaş (Reynmen) ve Emirhan Çakal’ın bulunduğu da belirtildi. Bu isimlerin, adli tıp kurumunda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadeleri alınarak yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

YAKALAMA KARARLARIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Yakalama kararı olan isimlerden bazıları Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı olarak bildirilmiştir. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.