Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulandı

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlü isimlere yönelik işlemler sürüyor. Son olarak, daha önce yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Enes Batur, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Fenomenin ifade işlemleri sonrasında adli tıp kurumuna sevk edilmesi, sonrasında savcılığa gönderilmesiyle birlikte bugün mahkemeye çıkarıldığı bildirildi. Mahkeme verdiği kararla Batur’u yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

SUÇLAMALAR KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Batur’a üç ayrı suçlama yöneltildi; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma”. 31 Ocak’ta yapılan operasyonlar sonucunda bazı dijital içerik üreticileri gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından adli kontrol koşuluyla ve yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest kalmışlardı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Batur, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan diğer ünlüler arasında komedyen Hasan Can Kaya ve sosyal medya fenomenleri Yusuf Aktaş (Reynmen) ve Emirhan Çakal’ın bulunduğu da belirtildi. Bu isimlerin, adli tıp kurumunda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadeleri alınarak yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

YAKALAMA KARARLARIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Yakalama kararı olan isimlerden bazıları Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı olarak bildirilmiştir. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği ifade ediliyor.