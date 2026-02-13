Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

enes-batur-a-yurt-disina-cikis-yasagi-verildi

ÜNLÜLER ÜZERİNE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un da yer aldığı ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları sürüyor. Daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Batur, yurtdışından İstanbul Havalimanı’na döndüğünde gözaltına alındı. Fenomen, ifade işlemleri sonrasında adli tıp kurumuna sevk edildi; ardından savcılığa yönlendirildi ve bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Batur’u yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakma kararı aldı.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ ÜZERİNDEKİ OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Enes Batur’a “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma” suçlamaları yöneltildi. 31 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı dijital içerik üreticileri gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Bununla birlikte, bazı isimler hakkında yakalama kararları da çıkarılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Batur, adının gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum.” ifadelerini kullandı. Yakalama kararı çıkarılan operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla yer aldı. Bu isimler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Yakalama kararı olan isimler arasında Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı bulunuyor.

