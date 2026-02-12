Enes Batur Havalimanında Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonla birlikte 4 ilde fuhuş ve uyuşturucu ile ilgili çok sayıda kişi yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında tanınmış kişilerin de yer aldığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla emniyete götürüldü. Ayrıca, Enes Batur hakkında bir yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ENES BATUR’DAN AÇIKLAMA

Yurt dışında olduğunu ifade eden Enes Batur, sosyal medya üzerinden takipçilerine yaptığı açıklamada, “Bu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda, daha önceden planlanmış ve bu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, sosyal medya için içerik üretme amacıyla 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede cevap vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım” şeklinde konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Ünlü isim, bu sabah Türkiye’ye geri döndüğü sırada havalimanında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.