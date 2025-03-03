Enflasyon Beklentileri Aştı, Borsa Yükseldi

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, şubat ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. Bu ay yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına inmiş oldu. Enflasyonun beklenenden daha düşük gelmesinin etkisiyle Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükselmeye geçti. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puandan başladı. Saat 13:00 itibariyle günlük yüzde 3,75 artış göstererek 10.020 puanı gördü. Ayrıca enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması, 6 Mart Perşembe günü düzenlenecek olan faiz toplantısında indirim olasılığını güçlendirerek bankacılık endeksinde önemli bir yükseliş sağladı. Bankacılık endeksinde artış yüzde 7’yi aştı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Süper Lig’de Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalması sonrasında, Fenerbahçe, Antalyaspor’u yenerek lider Galatasaray ile olan puan farkını 4’e indirdi ve borsa da tavan yaptı. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri, yüzde 9,95 artışla 52,80 TL’ye yükseldi. Öte yandan Galatasaray’ın hisseleri ise yüzde 2,16’lık bir düşüş ile 1,81 TL’ye geriledi.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE DEVAM EDİLECEK

Borsa İstanbul’da, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satışa tabi paylarda uygulanan yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de geçerli olacağı belirtildi. Analistler, yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile yurt dışındaki dünya genelindeki imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verilerini takip edeceklerini ifade ederek, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.