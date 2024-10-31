More
Ekonomi

“Enflasyon Beklentileri Düşmüştü! İşte Sonuçlar”

enflasyon-beklentileri-dusmustu-iste-sonuclar

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Yapılan araştırmalar, piyasa katılımcılarının yanı sıra reel sektör ve hane halkının gelecek 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösteriyor. Özellikle hane halkının enflasyon beklentisinde yaşanan 4,4 puanlık azalma dikkatleri çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ait “Sektörel Enflasyon Beklentileri” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİLERİ

Ankete göre, piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki düşüşler belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine geriledi.

REEL SEKTÖRDEKİ BEKLENTİLER

Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 1,6 puanlık bir azalma ile yüzde 49,5 seviyesine indi. Bu durum, reel sektörün enflasyon konusunda daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

HANE HALKINDAN İYİMSER GÖRÜNTÜ

Hane halkının enflasyon beklentileri ise 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi. Bu sonuç, hane halkının enflasyon karşısında daha iyimser bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

ÖNEMLİ

Gündem

İspanya’da Sel Felaketi Ölü Sayısını Artırdı

İspanya'da meydana gelen sel felaketi, özellikle Valensiya bölgesinde etkili olarak 158 can kaybına yol açtı. Şiddetli yağmur ve fırtına felaketi büyüttü.
Gündem

ATA AÖF Ara Sınav Tarihleri Ne?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi ara sınav tarihleri ve yerlerini merakla bekliyor. Sınav takvimine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.