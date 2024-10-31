“Enflasyon Beklentileri Düşmüştü! İşte Sonuçlar”

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Yapılan araştırmalar, piyasa katılımcılarının yanı sıra reel sektör ve hane halkının gelecek 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösteriyor. Özellikle hane halkının enflasyon beklentisinde yaşanan 4,4 puanlık azalma dikkatleri çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayına ait “Sektörel Enflasyon Beklentileri” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİLERİ

Ankete göre, piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki düşüşler belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine geriledi.

REEL SEKTÖRDEKİ BEKLENTİLER

Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 1,6 puanlık bir azalma ile yüzde 49,5 seviyesine indi. Bu durum, reel sektörün enflasyon konusunda daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

HANE HALKINDAN İYİMSER GÖRÜNTÜ

Hane halkının enflasyon beklentileri ise 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi. Bu sonuç, hane halkının enflasyon karşısında daha iyimser bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.