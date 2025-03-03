Enflasyon Düştü, Borsa Yükselişte

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, şubat ayına ait enflasyon değerlerini duyurdu. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05, aylık enflasyon ise yüzde 2,27 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021’den bu yana ilk defa yüzde 40’ın altına inmiş oldu. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanmasıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi değer kazanmaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puandan işlem görmeye başladı. Saat 13:00 itibarıyla günlük yüzde 3,75 artışla BIST 100 endeksi 10.020 puana ulaştı. Beklentilerin altındaki enflasyon verisiyle, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek faiz toplantısında indirim olasılığı arttığı için bankacılık endeksinde yükseliş gözlemlendi. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 7’yi aştı.

FENERBAHÇE’DEN İVME

Süper Lig’de Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından, Antalyaspor’u yenerek lider Cimbom ile olan puan farkını 4’e indiren Fenerbahçe, borsa piyasasında tavan yaptı. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri, yüzde 9,95 artışla 52,80 TL seviyesine yükseldi. Galatasaray’ın hisseleri ise yüzde 2,16’lık düşüşle 1,81 liraya geriledi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini duyurdu. Analistler, yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri ve Avro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.