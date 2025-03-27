Enflasyon Riskine Karşı Tedbirler Alındı

PARA POLİTİKASI KURULU AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, enflasyon açısından oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri aldı. Yapılan açıklamada “Son gelişmelerin enflasyon açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır. Piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır” denildi. Ayrıca, “Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır” ifadesine de yer verildi.

SON DEĞERLENDİRMELER VE RİSK PRİMİ

Kurul, finansal piyasalardaki son durumu değerlendirerek enflasyon risklerine karşı tedbirler almak üzere bir araya geldi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 6 Mart tarihine göre 38 baz puan artışla 296 baz puana ulaştı. Türk lirasının döviz kurundaki oynaklığı ise 1 ay vadede yüzde 19’a, 12 ay vadede yüzde 21,5 seviyesine çıktı. Bu dalgalanma, enflasyon görünümünde riskler yaratabiliyor.

ALINAN TEDBİRLER VE KARARLAR

Kurul, sıkı para politikası duruşunu güçlendirmek ve piyasadaki oynaklıkları sınırlamak amacıyla şu adımları attı: Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranı yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltildi. Politika faizi yüzde 42,5’te ve gecelik borçlanma faizi yüzde 41’de sabit kaldı. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine geçilerek döviz piyasasının dengelenmesi hedeflendi. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi ve vadesi 91 güne kadar olan likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildi.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ VE POLİTİKA YAKLAŞIMI

Kurul, sıkı para politikası uygulamalarını, fiyat istikrarını sağlamak için sürdürecek. Uygulanan politikalar enflasyon görünümüne odaklı ve ihtiyatlı bir çerçevede olacak. Gerektiğinde ek önlemler alınıp, kalıcı enflasyon düşüşü hedeflenecek. Merkez Bankası, enflasyonda belirgin bir bozulma olması durumunda daha sıkı adımlar atacağını ve kararlarını veri odaklı bir yaklaşımla alacağını vurguladı.

Kısacası, finansal piyasalardaki dalgalanmaların kontrol altına alınması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla sıkı para politikası duruşu devam edecek. Kurul, atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı olarak belirleyecek ve her zaman şeffaf bir yöntemle kararlar almayı sürdürecek.