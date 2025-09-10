Enflasyon Yüzde 30’un Altına İnecek

EKONOMİDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonomi alanında gelişmeler sürmekte. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye’nin uzun süredir konuşulan ‘orta gelir tuzağı’ndan çıkış yollarına odaklanarak, bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş için somut adımlar atıldığını ifade etti. Ancak bu gelişmenin yalnızca rakamsal bir değişimden ibaret olmadığını belirten Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yılmaz, hayat pahalılığıyla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayarak, “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. 2023 yılında yüzde 65 olarak gerçekleşen enflasyonun 2024 sonunda yüzde 44’e gerileyeceğini hatırlatan Yılmaz, Haziran 2024’ten itibaren enflasyonda kesintisiz bir düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir gerileme sağlandığını açıkladı. Yılmaz, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” diye ekledi.

BÜYÜME HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dirençli yapısını koruduğunu belirtti. 2024 yılında ekonomi büyümesinin yüzde 3,3, 2025’in ilk yarısında ise yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, yıl sonu için de yine yüzde 3,3 büyüme öngördüklerini ifade etti. Yılmaz, “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin yakaladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” diyerek durumu açıkladı.