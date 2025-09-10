“Enflasyon Yüzde 30’un Altında Olacak”

Ekonomi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLU

Yılmaz, Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan ‘orta gelir tuzağı’ndan çıkış için bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler kategorisine geçiş adına somut adımlar atıldığını açıkladı. Ancak, bu durumun yalnızca istatistiksel bir değişim olmadığını belirten Yılmaz, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin niteliksel bir dönüşüm sürecine girdiğini de gösteriyor. Hedefimiz, yüksek gelirli ülke konumunu kalıcı hale getirmek” şeklinde konuştu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Hayat pahalılığıyla mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, “Bir taraftan makul düzeyde büyümeyi devam ettiriyoruz, diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz” dedi. 2023 yılında enflasyonun yüzde 65 olarak gerçekleştiğini, 2024’te ise yüzde 44’e gerilemesi öngörüldüğünü hatırlatan Yılmaz, Haziran 2024’ten itibaren sürekli bir düşüş yaşandığını ve yıllık bazda 42,5 puanlık bir azalma sağlandığını belirtti. Yılmaz, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesini bekliyoruz” diye ekledi.

BÜYÜME HEDEFİ AÇIKLANDI

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin global ve bölgesel zorluklara rağmen güçlü yapısını koruduğunu ifade etti. 2024 yılı için Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesini, 2025’in ilk yarısında ise yüzde 3,6 büyüme göstermesini beklediklerini belirtti. Yıl sonu için de yüzde 3,3 büyüme tahmin ettiklerini dile getiren Yılmaz, “Dünya genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin sağladığı büyüme oranı oldukça makul ve dezenflasyon politikalarımızla tutarlıdır” ifadelerini kullandı.