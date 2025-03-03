Engelli Merkezinde İstismar İddiası ve Skandallar

ENGELLİ BAKIM MERKEZİNDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

İstanbul’daki bir engelli bakım merkezinde yaşandığı iddia edilen cinsel istismar olayı, geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bipolar bozukluk tedavisi gören K.A. adlı hastanın, gece vardiyasında görev yapan hemşire Ş.D. tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Olayla ilgili skandal detaylar gün yüzüne çıktı. Kurum müdürü, güvenlik kamerası görüntülerini incelediği halde mahkemede verdiği ifadesinde önemli bilgileri eksik sundu. Bu durum, hemşirenin davadan en az ceza ile kurtulmasına yol açtı.

OLAYIN ARDINDAN GELEN GELİŞMELER

Kasım 2022’de meydana gelen olayla ilgili olarak adli tıp raporu, Ş.D.’nin durumunu onaylayıcı bulgular içeriyordu. Ancak, dava ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine düşürüldü. Savcılık bu karara itiraz edip davayı yeniden ağır ceza mahkemesine taşımayı denedi. Fakat bilirkişi raporu, adli tıp değerlendirmesi ve kurum müdürünün çelişkili ifadeleri nedeniyle Ş.D., iki avukat tutarak davayı lehine çevirip hafif bir ceza ile kurtulmayı başardı. Kurum müdürünün, güvenlik kamerası görüntülerini izlemesine rağmen yanıltıcı bilgi verdiği ifade edilirken, bu tutumunun hemşireyi koruma amacını taşıdığı iddiaları ortaya atıldı.

MOBBİNG VE YENİ İFADELER ÜZERİNE

Haber kaynaklarına göre, Ş.D. mahkemede kendisine mobbing uygulandığını ve 6 aydır sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını iddia etti. Müdürün bilerek yanlış bilgi verdiği yönündeki savunmasını ortaya koydu. Mahkeme, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için bilirkişi atayarak güvenlik kamerası kayıtlarını ayrıntılı bir şekilde incelemeye aldı. Ayrıca, mağdur K.A.’nın hastalığı hakkında yeni bir adli tıp raporu talep edildi. Olay sonrasında kurum müdürü, K.A.’nın başka bir kuruma sevk edilmesi için harekete geçti ve mağdurun şu an farklı bir merkezde olduğu öğrenildi.

KURUMDAKİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

Bakım merkeziyle ilgili başka skandal iddialar da gündeme geldi. Kurumun, hasta başına düşen zorunlu personel sayısını karşılamak adına sahte personel göstererek devletten teşvik aldığı öne sürüldü. Hemşirelerin gece vardiyalarında çay molasına çıkarıldığı ve çalışma düzeninin ciddi şekilde aksadığı iddiaları da dile getirildi. Ek olarak, kurumun çalışan maaşlarını elden ödediği, hemşirelerin resmi maaşlarını asgari ücret seviyesinde gösterip geri kalanını elden verdiği belirtildi. Yapılan birçok şikayetin ardından hiçbir işlem yapılmadığı ifade edilirken, bakım merkezindeki usulsüzlüklerin göz ardı edildiği iddiaları gündemde. Yaşanan bu olay, engelli bireylerin bakım ve korunma haklarıyla ilgili ciddi endişeler uyandırırken, adaletin sağlanıp sağlanmayacağı ise kamuoyunun merak konusu haline geldi.