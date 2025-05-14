Engellilere Yönelik Öneri, TBMM’de Kabul

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖNERİ

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların belirlenmesi, çözüm yollarının geliştirilmesi ve hizmetlerin daha etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla dikkat çeken bir öneriyle TBMM Genel Kurulu gündemine geldi. Grup, engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir merkezde toplanmasını ve gerektiğinde bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını öngören bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

MUHALEFETİN DESTEĞİYLE KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, öneriyi milletvekillerinin oylamasına sundu. Ancak ilk oylamada, katip üyeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle elektronik oylama sistemine geçildi. Oylama sırasında AK Parti’nin yeterli milletvekili sayısının bulunmaması nedeniyle öneri, muhalefetin desteğiyle kabul edildi. Bu kararla, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dair daha kapsamlı bir çalışma yapılmasının yolu açılmış oldu.